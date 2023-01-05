Ronaldo'nun maçı ertelendi mi? Ronaldo AL Nassr maçı neden ertelendi, maç ne zaman oynanacak?
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Suudi Arabistan Ligi'nin 12. haftasında bugün saat 18.00'de oynanması beklenen maç sporseverlerin ilgi odağı olurken maçın oynanmaması merak konusu oldu. Maç hakkında Ronaldo'nun maçı ertelendi mi? Ronaldo AL Nassr maçı neden ertelendi gibi konular araştırıldı.
Ev sahibi ekipten yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle stadyum teknik sorun yaşandığı ve erteleme kararı alındığı açıklandı. Peki, Ronaldo'nun maçı ertelendi mi? Ronaldo AL Nassr maçı neden ertelendi?
RONALDO'NUN MAÇI ERTELENDİ Mİ
Ev sahibi ekipten yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle maçın ertelendiği ifade edildi.
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