Ronaldo'nun maçı ertelendi mi? Ronaldo AL Nassr maçı neden ertelendi, maç ne zaman oynanacak?

Suudi Arabistan Ligi'nin 12. haftasında bugün saat 18.00'de oynanması beklenen maç sporseverlerin ilgi odağı olurken maçın oynanmaması merak konusu oldu. Maç hakkında Ronaldo'nun maçı ertelendi mi? Ronaldo AL Nassr maçı neden ertelendi gibi konular araştırıldı.