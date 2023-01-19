Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ronaldo'nun Al Nassr'da kaç golü var? Cristiano Ronaldo Al Nassr'da gol attı mı, toplam kaç gole ulaştı?

Gündem Haberleri

Ronaldo'nun Al Nassr'da kaç golü var? Cristiano Ronaldo Al Nassr'da gol attı mı, toplam kaç gole ulaştı?

Cristiano Ronaldo bugün yeni takımında ilk maçına çıktı. Messi ve Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta Ronaldo 2 gol attı. Peki, Ronaldo'nun Al Nassr'da kaç golü var? Cristiano Ronaldo Al Nassr'da gol attı mı, toplam kaç gole ulaştı? İşte detaylar...

En güzel dizi final yaptı! Messi ve Ronaldo'nun son maçında yağmur gibi gol yağdıEn güzel dizi final yaptı! Messi ve Ronaldo'nun son maçında yağmur gibi gol yağdı
Dostluk maçında gol düellosu! Ronaldo ve Messi, gözlerin pasını sildiDostluk maçında gol düellosu! Ronaldo ve Messi, gözlerin pasını sildi
Tüm dünya hayal kırıklığına uğradı! Ronaldo ve Messi birbirlerini tanımazdan geldiTüm dünya hayal kırıklığına uğradı! Ronaldo ve Messi birbirlerini tanımazdan geldi

Dünyanın en iyi 2 futbolcusunun karşı karşıya geldiği Al Nassr-PSG maçında Messi ve Ronaldo şov yaptı. Peki, Ronaldo'nun Al Nassr'da kaç golü var? Cristiano Ronaldo Al Nassr'da gol attı mı, toplam kaç gole ulaştı? Ronaldo'nun Arabistan liginde kaç golü var?

Al Nassr-PSG maçı 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 20:30 'da başladı.

Maçı bein Sports 4 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Dünyanın en iyi 2. futbolcusu Cristiano Ronaldo bugün yeni takımında 2 gol attı. Şuana kadar Ronaldo'nun Al Nassr'da 2 golü bulunuyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Cristiano Ronaldo Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title