Ronaldo'nun Al Nassr'da kaç golü var? Cristiano Ronaldo Al Nassr'da gol attı mı, toplam kaç gole ulaştı?
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Cristiano Ronaldo bugün yeni takımında ilk maçına çıktı. Messi ve Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta Ronaldo 2 gol attı. Peki, Ronaldo'nun Al Nassr'da kaç golü var? Cristiano Ronaldo Al Nassr'da gol attı mı, toplam kaç gole ulaştı? İşte detaylar...
Dünyanın en iyi 2 futbolcusunun karşı karşıya geldiği Al Nassr-PSG maçında Messi ve Ronaldo şov yaptı. Peki, Ronaldo'nun Al Nassr'da kaç golü var? Cristiano Ronaldo Al Nassr'da gol attı mı, toplam kaç gole ulaştı? Ronaldo'nun Arabistan liginde kaç golü var?
Al Nassr-PSG maçı 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 20:30 'da başladı.
Maçı bein Sports 4 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Dünyanın en iyi 2. futbolcusu Cristiano Ronaldo bugün yeni takımında 2 gol attı. Şuana kadar Ronaldo'nun Al Nassr'da 2 golü bulunuyor.