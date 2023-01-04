Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da ilk maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak futbol severler tarafından merak ediliyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, Ronaldo'nun Al Nassr'da ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Al Nassr ilk maçı kiminle? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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Al Nassr'ın ilk maçı hangi gün merak edildi. Peki, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'da ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Al Nassr ilk maçı kiminle? Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da ilk maçı ne zaman? İlk maçta Ronaldo forma giyecek mi? İşte ayrıntılar...

AL NASSR'IN İLK MAÇI NE ZAMAN?

Al Nassr'ın yeni yıldaki ilk maçı 5 Ocak Perşembe 2023 yani yarın Al Ta'ee ile saat 18:00 'da başlayacak. Maçta Ronaldo forma giyecek mi bilinmiyor.

RONALDO'NUN AL NASSR İLE İLK MAÇI NE ZAMAN?

Normalde Ronaldo'nun yarınki Al Nassr-Al Ta'ee maçında forma giymesi bekleniyor. Fakat Cristiano Ronaldo'nun İngiltere'den kalma maç cezası bulunuyor. Ronaldo geçtiğimiz aylarda, M. United'da maç sonrası bir taraftarın elindeki telefona vurarak yere düşürmüştü. Bundan dolayı cezasını S. Arabistan'da çekebilir. Önümüzdeki 2 maç forma giyemeyebilir.

AL NASSR - AL TA'EE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Nassr-Al Ta'ee maçı 5 Ocak Perşembe 2023 tarihinde saat 18:00 'da başlayacak. Al Nassr maçları Eurosport platformunda yayınlanmaktadır.