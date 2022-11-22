Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ronaldo Newcastle United'a mı gidiyor? Cristiano Ronaldo transfer söylentileri!

Gündem Haberleri

Ronaldo Newcastle United'a mı gidiyor? Cristiano Ronaldo transfer söylentileri!

Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer olacak merak ediliyor. Manchester United'dan ayrılan Ronaldo'ya ilk resmi teklif yapıldı. Ronaldo Newcastle United'a gidecek mi? İşte, Ronaldo transfer söylentileri!

Manchester United'dan ayrılan Ronaldo'ya ilk resmi teklif! Dünyanın en zengin takımı istiyorManchester United'dan ayrılan Ronaldo'ya ilk resmi teklif! Dünyanın en zengin takımı istiyor
Cristiano Ronaldo Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaştıCristiano Ronaldo Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaştı
Cristiano Ronaldo, kırdığı yeni rekorla tarihe geçti!Cristiano Ronaldo, kırdığı yeni rekorla tarihe geçti!

Ronaldo hangi takıma transfer olacak? Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer olacak merak ediliyor. Manchester United'dan ayrılan Ronaldo'ya ilk resmi teklif yapıldı. Ronaldo Newcastle United'a gidecek mi? İşte, Ronaldo transfer söylentileri haberimizde...

RONALDO HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

İspanyol basını dünyanın en zengin takımı olarak gösterilen Newcastle United'ın, Cristiano Ronaldo'ya Manchester United'dan ayrılır ayrılmaz resmi teklif yaptığını yazdı. Newcastle United'ın sahibi ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman.

SELMAN SATIN ALDI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, geçtiğimiz yıl Newcastle United'ı satın almıştı. Bu anlaşmanın ardından Newcastle United, futbol otoriteleri tarafından 'Dünyanın en zengin takımı' olarak tanımlandı.

30 MİLYON EURO

Cristiano Ronaldo'nun yıllık maaşı ise 30 milyon euro seviyelerinde. Newcastle United, bu ödemeyi yapabilecek nadir takımlardan birisi. Ronaldo'nun vereceği yanıt merak konusu oldu.

Ronaldo Newcastle United'a mı gidiyor? Cristiano Ronaldo transfer söylentileri!

Ronaldo Newcastle United'a mı gidiyor? Cristiano Ronaldo transfer söylentileri!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Newcastle United FC Cristiano Ronaldo Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title