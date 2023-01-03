Ronaldo Newcastle'a mı gidiyor? Ronaldo Premier Lig'e dönecek mi?

Manchester United ile yolları ayırmasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir maddenin olduğu belirtildi. Sözleşme detayları sonrası Ronaldo Newcastle'a mı gidiyor, merak edildi.

Al Nassr ile sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki özel madde herkesi şaşırttı. Portekizli yıldız, Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda sezon sonu Premier Lig ekibine kiralık olarak transfer olacak. Al Nassr ve Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait olması bu transferin gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Peki, Ronaldo Newcastle'a mı gidiyor?

RONALDO NEWCASTLE'A MI DÖNECEK?

Marca'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile imzaladığı sözleşmede Newcastle United ile ilgili özel bir maddenin yer aldığı ifade edildi. İngiliz ekibinin, Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda Portekizli yıldız, yeni sezonda Newcastle United'a transfer olacak.

Al Nassr ve Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait olması bu transferin gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Newcastle United, şu anda Premier Lig'de 3. sırada yer alıyor.