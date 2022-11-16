Ronaldo neden istenmiyor? Ronaldo ne yaptı? Ronaldo Manchester United'tan ayrılacak mı?

Ronaldo neden istenmiyor merak ediliyor. Cristiano Ronaldo'nun İngiliz basınına verdiği röportaj sonrası yer yerinden oynadı. Kulübü ve teknik direktörünü sert sözlerle eleştiren Portekizli yıldız için Manchester United yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Peki, Ronaldo ne yaptı? Ronaldo Manchester United'tan ayrılacak mı?

Ronaldo ne yaptı? Ronaldo neden istenmiyor? Cristiano Ronaldo'nun İngiliz basınına verdiği röportaj sonrası yer yerinden oynadı. Kulübü ve teknik direktörünü sert sözlerle eleştiren Portekizli yıldız için Manchester United yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.Peki, Ronaldo ne yaptı? Ronaldo Manchester United'tan ayrılacak mı? İşte detaylar..

RONALDE NE YAPTI?

Cristiano Ronaldo verdiği röportajın en dikkat çeki kısmında, "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim." ifadelerini kullanmıştı.

1 MİLYON POUNDUN ÜZERİNDE CEZA ALACAK

MetroSport'ta yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları sonrası toplanacak Manchester United yönetimi, Portekizli yıldıza 1 milyon poundun üzerinde bir ceza verecek.

TAKIM ARKADAŞLARI VE TARAFTARLAR SIRT ÇEVİRDİ

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun Manchester United için söylediklerine tepki gösteren taraftarlar, Portekizli yıldızı artık takımda istemiyor. Takım arkadaşlarının da sırt çevirdiği dünyaca ünlü futbolcunun nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu.

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ilgili açıklamalarının yayınlanmasından saatler sonra kulüpten takım arkadaşı Bruno Fernandes ile Portekiz Milli Takım kampında buluştu. Dünya Kupası için bir araya gelen kafilede Fernandes'in Ronaldo'nun elini isteksiz bir şekilde sıkması olay oldu. Kendisine yapılan hareket karşısında adeta donup kalan Ronaldo'nun kameralara yansıyan o görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.