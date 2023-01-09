Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo ilk maçı ne zaman olduğu ve Ronaldo ne zaman maça çıkacağı merakla araştırılıyor. Ronaldo ne zaman maça çıkacak ve Ronaldo ilk maçı ne zaman olduğu gündeme geliyor. Peki, Ronaldo ne zaman maça çıkacak? Ronaldo ilk maçı ne zaman?

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Ronaldo ne zaman maça çıkacak ve Ronaldo ilk maçı ne zaman olduğu gündeme geliyor. Portekizli yıldız ilk maça ne zaman çıkacağı ve Ronaldo ne zaman maça çıkacak soruları sıklıkla araştırılıyor. Ronaldo ne zaman maça çıkacak ve Ronaldo ilk maçı ne zaman olduğu merak ediliyor. Ronaldo ne zaman maça çıkacak? Ronaldo ilk maçı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

RONALDO NE ZAMAN MAÇA ÇIKACAK?

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, henüz lisansı çıkmadığı için yeni takımının maçını locadan takip etti. Al Nassr'ın Al Taae'yi 2-0 yendiği mücadele öncesi locada oturan Portekizli yıldıza, milli marş okunduğu ve ayağa kalkması gerektiği söylendi. Ronaldo bunun üzerine hemen toparlanarak milli marşın son kısımlarına doğru ayağa kalktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını locadan takip eden Cristiano Ronaldo, mücadele öncesinde milli marş okunduğu sırada oturuyordu. Kendisine ayağa kalkması yönünde uyarı yapılan Portekizli yıldız, hemen toparlanarak milli marşın son bölümlerinde ayağa kalktı.

RONALDO İLK MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United'da forma giyerken aldığı 2 maçlık ceza ve yabancı kontenjanı nedeniyle henüz lisansı çıkarılmayan Cristiano Ronaldo'nun, yaklaşık 2 hafta sonra Al Nassr formasıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.