Ronaldo transfer ücreti ne kadar? (AL NASSR) Ronaldo kaç paraya transfer oldu? Ronaldo Al Nassr'da ne kadar kazanacak?

Ronaldo transfer ücreti Al Nassr transfer haberi sonrası merak ediliyor. Peki, Ronaldo ne kadara transfer oldu? Ronaldo kaç paraya transfer oldu? Ronaldo'nun yıllık kazancı merak konusu oldu. İşte, Ronaldo Al Nassr'da ne kadar kazanacak? Yanıtı...

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'dan ilk açıklama: Takımın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici

Ronaldo transfer ücreti! Ronaldo ne kadara transfer oldu? Ronaldo transfer ücreti Al Nassr transferi sonrası merak ediliyor. Peki, Ronaldo ne kadara transfer oldu? Ronaldo kaç paraya transfer oldu? Ronaldo'nun yıllık kazancı merak konusu oldu. İşte, Ronaldo Al Nassr'da ne kadar kazanacak? Yanıtı haberimizde...

RONALDO NE KADAR KAZANACAK?

Cristiano Ronaldo'nun yılan hikayesine dönen transfer süreci sona erdi. Portekizli yıldız futbolcu Suudi Arabistan'ın Al Nasrr kulübüne imzayı attı. Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Transferi Al Nasrr kulübü sosyal medyadan duyurdu. Al Nassr kulübünden yapılan açıklamada ise, "Tarih yeniden yazılıyor. Cristiano Ronaldo transferi sadece kulübümüze daha büyük başarılar elde etmek için ilham kaynağı olmayacak, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere en iyi olmak için bir imza niteliği taşıyacak. Yeni evine hoş geldin Cristiano" denildi.

200 MİLYON EUROYA YAKIN PARA KAZANACAK

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.

ABOUBAKAR, TALİSCA VE GUSTAVO İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı AL-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde 2. sırada yer alıyor. Ronaldo, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Anderson Talisca ve eski Fenerbahçeli Luis Gustavo ile takım arkadaşı olacak.