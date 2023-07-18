Ronaldo ne dedi ve Ronaldo Türkiye Ligi için ne söyledi gündeme geliyor. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Celta Vigo'ya hazırlık maçında 5-0 yenildikleri mücadelenin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ronaldo ne dedi? Ronaldo Türkiye Ligi için ne söyledi? merak ediliyor. Peki, Ronaldo ne dedi? Ronaldo Türkiye Ligi için ne söyledi?

Ronaldo ne dedi? Ronaldo Türkiye Ligi için ne söyledi? sorularına yanıt aranıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, Celta Vigo ile oynadıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamayla gündem oldu. Ronaldo ne dedi ve Ronaldo Türkiye Ligi için ne söyledi gündeme geliyor. Ronaldo ne dedi? Ronaldo Türkiye Ligi için ne söyledi? Detaylar haberimizdedir…

RONALDO NE DEDİ?

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Celta Vigo'ya hazırlık maçında 5-0 yenildikleri mücadelenin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu. Suudi Arabistan Ligi'ni öven Portekizli yıldız, "MLS'ten daha iyi. Bir yıl içinde de Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçecek." ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun bu sözleri Türk futbolseverlerin büyük tepkisini çekti.

RONALDO TÜRKİYE LİGİ İÇİN NE SÖYLEDİ?

Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Ligi MLS'ten daha iyi. Bir yıl içinde de Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçecek." dedi. Portekizli yıldızın bu sözleri Türk futbolseverlerin tepkisini çekti. Portekizli yıldız ayrıca, "Avrupa futboluna geri dönmeyeceğim. Kapılar benim için tamamen kapandı. Beni Suudi Arabistan'a gittiğim için eleştirdiler. Peki şimdi ne oldu? Ben yolu açtım ve şimdi herkes buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Ronaldo'ya gelen tepkiler şöyle: