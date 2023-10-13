EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz ile Slovakya karşı karşıya geldi. Lider Portekiz, ikinci sıradaki Slovakya'yı konuk ettiği maçı 3-2 kazanırken Ronaldo'nun penaltı atışı gündem oldu. Peki, Ronaldo Müslüman mı oldu? Ronaldo 'Bismillah' penaltı izle!

Portekiz ile Slovakya arasındaki Avrupa Şampiyonası Eleme maçının 13 Ekim 2023 Cuma günü, saat 21.45'te başlaadı. Maçın 29.dakiksında penaltı kullanan Roaldo'nun dudak hareketleri ise maçın önüne geçti. Ronaldo 'Bismillah' dediği merak edildi. Ronaldo 'Bismillah' penaltı izleme linki var mı? Ronaldo Müslüman mı oldu?

RONALDO MÜSLÜMAN MI OLDU?

EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz ile Slovakya karşı karşıya geldi. Lider Portekiz, ikinci sıradaki Slovakya'yı konuk ettiği maçta 3-2'lik sorlagalip geldi. Maçta 2 gol atan Ronaldo'nun 29. Dk. Penaltı atışında kullandığı sözler gündem oldu. Ronaldo 'Bismillah, Bismillah' diyerek kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. Maç sonrası Ronaldo'nun özel hayatı gündem oldu. Ancak Ronaldo'nun dini tercihi ile ilgi herhangi bir yeni açıklaması yok.

Ronaldo'nun dudak hareketleriyle 'Bismillah, Bismillah' dediği penaltıyı yayıncı kuruluşun platformlarından izleyebilirsiniz.

CRISTIANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 5 Şubat 1985 doğumlu sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayan Portekizli millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester United'da forma giymektedir. IFFHS ve diğer medya kuruluşlarına göre futbol tarihinin en golcü oyuncusudur. Millî takımlar tarihinde en çok gol atan, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan, Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvaları tarihinde en çok gol atan ve FIFA Kulüpler Dünya Kupasında tarihinde en çok gol atan futbolcudur.

RONALDO MÜSLÜMAN MI?

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo Rohingya Müslümanlarına karşı uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla sosyal medyadan destek mesajı paylaşmıştı. Ronaldo'nun bu ve benzeri hassasiyetleri nedeniyle Cristiano Ronaldo Müslüman mı oldu, hangi dinden sorularına yanıt arandı. Ronaldo'dan dini hakkında kendisinin yaptığı bir açıklamama bulunmamakla beraber ülkesi Portekiz'de yaygın olan Hristiyanlık dininin Katolik mezhebine bağlı olduğu tahmin edilmektedir.

BABA İLE ÇOCUKLARININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

"Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşunun destekçisi olan Ronaldo, Rohingya Müslümanlarına karşı uygulanan şiddete dikkati çekmek amacıyla sosyal medya hesabında "Tüm çocukların kucaklandığı ve sevildiği bir dünya. Lütfen yardım edin." mesajına yer verdi.

Paylaşımında "Rohingya" ve "Refugee" etiketlerini kullanan Portekizli yıldız futbolcu, evinde 4 çocuğuyla çekildiği fotoğraf ile çocuğunu kucağında tutan Rohingyalı bir babanın fotoğrafını yayımladı.

Daha önce de "Save the Children" organizasyonuyla Suriyeli çocuklara destek veren Ronaldo, Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında da bulunmuştu.