Ronaldo milli takımdan ayrıldı mı? Santos Ronaldo arasında neler yaşandı?

Cristiano Ronaldo için Portekiz Milli Takımında da işler yolunda gitmiyor. İsviçre maçında yedek kalan yıldız futbolcunun milli takım kampını terk etmek istediği öğrenildi. Peki, Ronaldo neden İsviçre maçında yedek başladı? Santos Ronaldo arasında neler yaşandı? Ronaldo milli takımı bırakacak mı? İşte dünya futbol gündemine oturan konu hakkında merak edilenler...

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1 gibi net bir skorla yenip çeyrek final bileti alırken; dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo maça yedek başlaması futbol gündemine oturdu. Peki, Ronaldo neden İsviçre maçında yedek başladı? Santos Ronaldo arasında neler yaşandı? Ronaldo milli takımı bırakacak mı? Detaylar haberimizde...

RONARDO MİLLİ TAKIMI BIRAKACAK MI?

İkili arasındaki anlaşmazlığın ardından Santos, İsviçre maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Cristiano'nun değiştirilirken görüntülerini gördüm ve tepkisini hiç beğenmedim. Ancak bu sorunları aramızda çözeceğiz ve İsviçre maçını düşüneceğiz" demişti.

Santos, Ronaldo'ya İsviçre maçında 11'de yer vermedi. Ronaldo, Santos'a kararından duyduğu memnuniyetsizliği iletti ve kamptan ayrılmakla tehdit etti.

Portekiz Futbol Federasyonu, iddiaları yalanlasa da oyuncunun tepkisi devam etti. Ronaldo, ertesi günkü antrenmanda yedek oyuncularla çalışmadı ve salonda kaldı. Sakatlığı olmamasına karşın oyuncunun antrenmana çıkmaması dikkat çekti. Konunun uzmanlarıyıldız futbolcunun milli takımı dünya kupası sonrası bırakabileceği yönde kamoyunda bir beklentioluştuğu yönde değerlendirmelerde bulundu.

SANTOS RONARDO YEDEK KALMASIYLA İLGİLİ NE DEDİ?

Santos ise maç sonrası Ronaldo'nun yedek kalmasıyla ilgili olarak, "Güney Kore maçında yaşananlarla bir ilgisi yok. O konu kapandı. Birkaç gündür bu maç için farklı taktiksel hamleler planlıyoruz. Bu da bir tercihti. Karar, bundan daha fazlasını ifade etmiyor. O, örnek bir profesyonel. Takıma çok fazla katkısı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

RONARDONUN MİLLİ TAKIM PERFOMANSI

Portekiz Milli Takımı ile 194 maçta 118 kez fileleri havalandıran Ronaldo, Katar'daki ilk maçı öncesi milli marş okunurken gözyaşlarını tutamamıştı. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kala efsane olduğu kulübe veda etmek zorunda kalan Ronaldo, müzesindeki tek eksiği olan Dünya Kupası'nı almak istiyor. Portekiz, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde 10 Aralık'ta Fas ile karşı karşıya gelecek. Santos ve öğrencileri turu geçtiği takdirde yarı finalde, Fransa-İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak.