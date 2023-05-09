Bu sezon başında dünya devi Cristiano Ronalda Suudi Arabistan Ligi'nin Al Nassr takımına transfer olarak futbol gündemini sarsmıştı. Dünya devi olan bir diğer yıldız Messi'nin de Suudi Arabistan Ligi takımına transfer olma haberlerinin ardından Ronaldo Messi aynı takımda mı olacak? Ronaldo hangi takımda? Ronaldo ile Messi hangi takımda olacak? soruları aratıldı.

Ronaldo Messi aynı takımda mı olacak? sorusu merak ediliyor. Fransız devi PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Efsanesi olduğu Barcelona'ya dönmesi beklenen Arjantinli'nin Ronaldo ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlandığı duyuruldu. Peki, Ronaldo Messi aynı takımda mı olacak? Ronaldo hangi takımda? Ronaldo ile Messi hangi takımda olacak?

RONALDO İLE MESSİ AYNI TAKIMDA MI OLACAK?

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, PSG'nin yıldızı Messi'ye 400 milyon euroluk tarihi bir teklifte bulunmuştu. Ronaldo ile yeniden rakip olacak Arjantinli yıldızın Arabistan ekibiyle her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor. Kısa bir süre önce Al Hilal'in Messi'ye yıllık 400 milyon euro teklif ettiği duyuruldu. Cristiano Ronaldo'nun yıllık 200 milyon euroluk kazancından iki kat daha fazla bir teklifle karşı karşıya kalan Messi'nin, Al Hilal'e 'EVET' dediği vurgulandı. Ronaldo ise Al Nassr takımında forma giyiyor.