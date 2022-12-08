Ronaldo menajeri kim? Cristiano Ronaldo'nun menajeri Mendes kimdir?

Forvet olarak oynayan ve Portekiz millî takımının kaptanlığını yapan Portekizli profesyonel futbolcu Ronaldo'nun menajeri araştırılıyor. Ronaldo'nun menajeri Mendes'in hayatı merak konusu oldu.Genellikle dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Ronaldo, şu ana kadar beş kez Ballon d'Or/FIFA Ballon d'Or ödülünü ve dört kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak bir Avrupalı olarak bu ödülü en çok kazanan kişidir. Peki, Ronaldo menajeri kim? Ronaldo'nun menajeri Mendes kimdir? Detaylar haberimizde...

RONALDO MENAJERİ KİM?

Cristiano Ronaldo'nun menajerliğini Jorge Mendes yapmaktadır. Jorge Paulo Agostinho Mendes, (d. 7 Ocak 1966) Portekizli bir spor menajeridir. Şu anda Portekiz Futbol Federasyonu'na kayıtlıdır. Ayrıca 1996'da kurulan GestiFute şirketinin başkanı konumundadır. Mendes, David de Gea, José Mourinho, Diego Costa, James Rodriguez, João Félix ve Cristiano Ronaldo gibi müşterileri ile dünyanın en etkili spor menajerleri arasındadır. Futbol dışında Formula 1 yıldızı Charles Leclerc, üç adım atlama şampiyonu Patricia Mamona, sörfçü Frederico Morais, tenisçi João Sousa ve bisikletçi João Almeida'yı temsil etmektedir. Mendes'e genellikle "super-agent" yani "süper-ajan" denilmektedir.