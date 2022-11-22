Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Peki, Ronaldo Manchester United'dan ayrıldı mı? Ronaldo'nun sözleşmesi neden feshedildi? Manchester United Cristiano Ronaldo sözleşmesini neden feshetti? Ronaldo United'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Sporseverler tarafından Ronaldo'nun sözleşmesinin neden feshedildiği araştırılmaya başlandı. Manchester United Ronaldo sözleşmesini neden feshettiği merak konusu oldu. Peki, Ronaldo Manchester United'dan ayrıldı mı? Ronaldo'nun sözleşmesi neden feshedildi? Manchester United Cristiano Ronaldo sözleşmesini neden feshetti? Detaylar haberimizde...

RONALDO MANCHESTER UNİTED'DAN AYRILDI MI?

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Cristiano Ronaldo için gelen ani ayrılık açıklaması futbol dünyasında gündemi salladı. Manchester United, Ronaldo'nun problem yaşadığı teknik direktör Erik ten Hag'a da destek verdi.

RONALDO M. UNİTED'IN SÖZLEŞME FESHİ HAKKINDA NE DEDİ?

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın açıklamasından sonra hemen cevap verdi. Portekizli yıldız, "Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek. Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum. Yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman gibi geliyor" şeklinde konuştu.