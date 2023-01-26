Ronaldo maçı hangi kanalda? Ronaldo Al Nassr maçı CANLI izleme linki var mı?
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Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da bugün yeni maça çıkıyor. Al İttihad ile karşı karşıya gelecek maç öncesi Ronaldo maçı hangi kanalda? Ronaldo Al Nassr maçı CANLI izleme linki var mı gibi konular araştırıldı. Peki, Ronaldo'nun Al Nassr'da ilk maçı ne zaman, saat kaçta?
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RONALDO MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Nassr-Al Ittihad Maçı, 26 Ocak Perşembe bugün oynanacak. 1:00 başlayacak Suudi Arabistan Süper Kupasi Yarı Final maçı, Riyad'da, King Fahd International Stadyumu'nda oynanacak.
RONALDO AL NASSR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
Ronaldo maçı S Sport Plus, kanalındanşifreli olarak izlenebilmektedir.