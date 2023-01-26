Ronaldo maçı hangi kanalda? Ronaldo Al Nassr maçı CANLI izleme linki var mı?

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da bugün yeni maça çıkıyor. Al İttihad ile karşı karşıya gelecek maç öncesi Ronaldo maçı hangi kanalda? Ronaldo Al Nassr maçı CANLI izleme linki var mı gibi konular araştırıldı. Peki, Ronaldo'nun Al Nassr'da ilk maçı ne zaman, saat kaçta?