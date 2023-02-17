Ronaldo maçı hangi kanalda merak edildi. Peki, Cristiano Ronaldo Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ronaldo maçı kaçta? Ronaldo maçı hangi kanalda? 17 Şubat Cum Ronaldo Al Nassr maçı CANLI izleme linki var mı? İşte ayrıntılar…

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da bugün yeni maça çıkıyor. Al İttihad ile karşı karşıya gelecek maç öncesi Ronaldo maçı hangi kanalda? 17 Şubat Cuma Ronaldo Al Nassr maçı CANLI izleme linki var mı gibi konular araştırıldı. Peki, Ronaldo'nun Al Nassr'da ilk maçı ne zaman, saat kaçta?

17 ŞUBAT CUMA RONALDO AL NASSR MAÇI NE ZAMAN?

Al Nassr-Al Taawon Maçı, 17 Şubat Cuma günü oynanacak. Maç,saat 18:00 başlayacak. Al Nassr ile Al Taawon arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalından yayınlanacak.