Merih Demiral resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık arttırmayla satışa sunulacağını duyurdu. Ronaldo'nun imzalı formasının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, Ronaldo imzalı forma ne kadar? Cristiano Ronaldo imzalı forma açık arttırmaya nasıl katılır? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olarak tarihe geçti. Milli futbolcu Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun koleksiyonundaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkacağını açıkladı. Peki, Ronaldo imzalı forma ne kadar? Cristiano Ronaldo imzalı forma açık artırmaya nasıl katılır? Detaylar haberimizde...

RONALDO İMZALI FORMA NE KADAR?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Milli futbolcu Merih Demiral, deprem bölgelerine yardım gönderilmesi için harekete geçti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demiral, "Az önce Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap'a bağışlanacaktır." ifadelerini kullandı.

CRİSTİANO RONALDO İMZALI FORMA AÇIK ARTIRMAYA NASIL KATILIR?

Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını satın almak isteyen vatandaşlar Merih Demiral'ın paylaşımının altına yorum yapabilir veya DM üzerinden iletişime geçerek açık artırmaya katılacaktır.