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Ronaldo ile fotoğraf çektiren çocuğa ceza! UEFA çocuğa ne cezası verdi?

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UEFA, Portekiz- Türkiye maçı sırasında sahaya girip Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektiren çocuğa ceza verdi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye- Portekiz maçında sahaya atlayıp Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çeken 10 yaşındaki Berat Uluğ'a UEFA tarafından ağır bir ceza verildi. Yapılan açıklamada, Berat'ın EURO 2024'teki tüm maçlardan men edileceği belirtildi.

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz'in karşılaştığı mücadelede sahaya atlayan ve Ronaldo ile fotoğraf çekilen Berat Uluğ, UEFA tarafından ağır bir ceza aldı. Peki, UEFA çocuğa ne cezası verdi?

UEFA NE CEZA VERDİ?

UEFA, tüm dünyada gündem olan Berat Uluğ için kararını verdi. Yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo ile selfie çekilen Berat'ın EURO 2024'teki tüm maçlardan men edileceği belirtildi. Berat'ın yaşı küçük olduğu için herhangi bir suç duyurusunda bulunulmayacak.

Ronaldo ile fotoğraf çektiren çocuğa ceza! UEFA çocuğa ne cezası verdi?

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Portekiz takımları karşı karşıya gelmişti. Karşılaşma devam ederken küçük bir taraftar sahaya girerek Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti.

Ronaldo ile fotoğraf çektiren çocuğa ceza! UEFA çocuğa ne cezası verdi?

Ronaldo ile fotoğraf çektiren çocuğa ceza! UEFA çocuğa ne cezası verdi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cristiano Ronaldo Portekiz Türkiye Hukuk 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

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