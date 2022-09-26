Ronaldo hangi takımda? Cristiano Ronaldo milli takımı bıraktı mı? Ronaldo kaç yaşında?
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Ronaldo hangi takımda? Messi ile birlikte dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo son dönemde en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Peki, Cristiano Ronaldo milli takımı bıraktı mı? Ronaldo kaç yaşında? Ronaldo hangi takımda oynuyor?
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca 941 maçta 699 gol kaydeden Ronaldo, son dönemde en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Futbolseverler Ronaldo ile ilgili en çok Ronaldo hangi takımda? Cristiano Ronaldo milli takımı bıraktı mı? Ronaldo kaç yaşında? Ronaldo hangi takımda oynuyor? soruları merak ediliyor. İşte Ronaldo ile ilgili detaylar;
RONALDO HANGİ TAKIMDA?Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo bu sezonda Manchester United forması giymektedir. Ronaldo, Manchester United'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesinden dolayı kariyerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaktadır.
CRİSTİANO RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?
Portekiz Milli Takımı formasını terleten Cristiano Ronaldo, 37 yaşında olmasına karşın milli takım kariyerine devam etmektedir.
CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 5 Şubat 1985 yılında Funchal, Madeira'da dünyaya gelmiştir. Premier League ekiplerinden Manchester United için forvet olarak oynayan ve Portekiz'in kaptanlığını yapan Portekizli profesyonel bir futbolcudur. Messi ile birlikte dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Ronaldo, şu ana kadar beş kez Ballon d'Or/FIFA Ballon d'Or ödülünü ve dört kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak bir Avrupalı olarak bu ödülü en çok kazanan kişidir. Kariyerinde 34 kupa kazanan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maç (183), gol (140) ve asist (42) yapmış oyuncudur. Ronaldo ayrıca millî takımda en fazla gol (117) atan kişidir. 1100'den fazla resmi maça çıkan birkaç futbolcudan birisi olan Ronaldo kariyeri boyunca 800'den fazla gole imza atmıştır. IFFHS ve diğer medya kuruluşlarına göre futbol tarihinin en golcü oyuncusudur.