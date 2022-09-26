Ronaldo hangi takımda? Messi ile birlikte dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo son dönemde en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Peki, Cristiano Ronaldo milli takımı bıraktı mı? Ronaldo kaç yaşında? Ronaldo hangi takımda oynuyor?

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca 941 maçta 699 gol kaydeden Ronaldo, son dönemde en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Futbolseverler Ronaldo ile ilgili en çok Ronaldo hangi takımda? Cristiano Ronaldo milli takımı bıraktı mı? Ronaldo kaç yaşında? Ronaldo hangi takımda oynuyor? soruları merak ediliyor. İşte Ronaldo ile ilgili detaylar;



RONALDO HANGİ TAKIMDA?

CRİSTİANO RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?