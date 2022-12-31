Ronaldo hangi takıma gitti? Ronaldo hangi takıma transfer oldu? 2023 Ronaldo hangi takımda oynuyor?

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RONALDO HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Cristiano Ronaldo'nun yılan hikayesine dönen transfer süreci sona erdi. Portekizli yıldız futbolcu Suudi Arabistan'ın Al Nasrr kulübüne imzayı attı. Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Transferi Al Nasrr kulübü sosyal medyadan duyurdu. Al Nassr kulübünden yapılan açıklamada ise, "Tarih yeniden yazılıyor. Cristiano Ronaldo transferi sadece kulübümüze daha büyük başarılar elde etmek için ilham kaynağı olmayacak, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere en iyi olmak için bir imza niteliği taşıyacak. Yeni evine hoş geldin Cristiano" denildi.