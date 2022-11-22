Ronaldo hangi takıma gidecek? YENİ TAKIMI! Cristiano Ronaldo hangi takıma gidiyor? RONALDO AÇIKLADI!

Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek merak ediliyor. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Peki, Ronaldo hangi takıma gidecek? Ronaldo'nun yeni takımı neresi, hangi kulüp olacak? Soruları gündeme geldi. İşte, Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu mu? Ronaldo hangi takıma gitti? Yanıtı...

Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer olacak? Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu mu? Ronaldo PSG'ye gider mi, Messi ile aynı takımda oynar mı?

Ronaldo hangi takıma gidecek? Cristiano Ronaldo hangi takıma gitti merak ediliyor. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Peki, Ronaldo hangi takıma gidecek? Ronaldo'nun yeni takımı neresi, hangi kulüp olacak? Soruları gündeme geldi. İşte, Ronaldo hangi takıma gitti? Ronaldo'nun yeni takımı belli mi? Yanıtı haberimizde...

RONALDO HANGİ TAKIMA GİDECEK?

İspanyol basını dünyanın en zengin takımı olarak gösterilen Newcastle United'ın, Cristiano Ronaldo'ya Manchester United'dan ayrılır ayrılmaz resmi teklif yaptığını yazdı. Newcastle United'ın sahibi ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman.

Cristiano Ronaldo'nun yıllık maaşı ise 30 milyon euro seviyelerinde. Newcastle United, bu ödemeyi yapabilecek nadir takımlardan birisi. Ronaldo'nun vereceği yanıt merak konusu oldu.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın açıklamasından sonra hemen cevap verdi. Portekizli yıldız, "Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek. Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum. Yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman gibi geliyor" şeklinde konuştu.

Cristiano Ronaldo'nun henüz hangi kulübe transfer olacağı belli değil. Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından transfer konusu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

"HERKES HOCAYA DESTEK OLMAK İSTİYOR"

Manchester United kulübü, "Cristiano Ronaldo'ya 346 maçta 145 gollük muazzam katkı için teşekkür ediyoruz. Manchester United'daki herkes, Erik Ten Hag yönetiminde takımın başarısı için birlikte çalışmaya odaklanmış durumda" ifadelerini kullanarak Ronaldo'nun istemediği hocaya destek verdi.

MANCHESTER CİTY'Yİ REDDETTİ

Manchester United ile geçen sezonun başında anlaşmaya varan Ronaldo, Manchester City'nin astronomik teklifini reddetmişti. Ronaldo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sir Alex Ferguson, ezeli rakibe gidemeyeceğimi söyledi. Bu kulübe duyduğum hisler için geri döndüm. Ancak geride bıraktığım yıllara göre hiçbir ilerleme gösterememişler" ifadelerini kullanmıştı.