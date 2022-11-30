Son zamanlarda duyulan haberlerin arından birçok sporsever tarafından Ronaldo hangi takıma gidecek? Sorusu merak edilmeye başlandı. Ronaldo'nu hangi takıma gideceğini merak eden vatandaşlar Ronaldo hangi takıma gidecek? Ronaldo hangi takıma gidiyor? Sorularını araştırıyor. Peki, Ronaldo hangi takıma gidecek? Ronaldo hangi takıma transfer oldu?

Gündeme gelen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açılaması ile birlikte, Ronaldo hangi takıma gidecek? Sorusu gündeme geldi. Messi ile birlikte son dönem dünya futbolunun en iyisi olarak gösterilen Portekizli Dünya Yıldızının hangi takıma transfer olacağı araştırılıyor. Peki, Ronaldo hangi takıma gidecek? Ronaldo hangi takıma transfer oldu?

RONALDO HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Manchester United ile geçen sezonun başında anlaşmaya varan Ronaldo, Manchester City'nin astronomik teklifini reddetmişti. Ronaldo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sir Alex Ferguson, ezeli rakibe gidemeyeceğimi söyledi. Bu kulübe duyduğum hisler için geri döndüm. Ancak geride bıraktığım yıllara göre hiçbir ilerleme gösterememişler" ifadelerini kullanmıştı.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın açıklamasından sonra hemen cevap verdi. Portekiz yıldız, " Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek. Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum. Yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman gibi geliyor" şeklinde konuştu. Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı henüz belli olmadı.