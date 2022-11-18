Ronaldo Galatasaray transferi son durum! Cristiano Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Ronaldo Manchester United dan ayrıldı mı?

Galatasaray'da hareketli günler başlıyor. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgilenen Cimbom'da gözler transfer sihirbazı Erden Timur'da. Torreira, İcardi, Mata ve Mertens gibi isimleri takıma kazandıran Timur, Ronaldo'yu da kadroya katmak için harekete geçti. Pek, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Ronaldo Manchester United dan ayrıldı mı? Ronaldo'nun bu sezonki performansı ne durumda? İşte tüm merak edilenler...

Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Ronaldo Galatasaray transferi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı kırmızılı taraftarlar Cristiano Ronaldo'nun profiline hücum etti ve 'Come to Galatasaray' mesajları gönderildi. Galatasaray'ın Ronaldo için kolları tekrar sıvadığı iddia edilmişti. Peki ,Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Ronaldo transferinde son durum ne? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER UNİTED'DA RONARDO DÖNEMİ SON MU BULUYOR?

Kulübü hedef alan sözleri büyük ses getiren Cristiano Ronaldo için Manchester United harekete geçti. İngiliz devinden yapılan açıklamada, "Manchester United, bu sabah Cristiano Ronaldo'nun son röportajına yanıt olarak gerekli adımları attı. Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı. İngiliz basınında United'ın Ronaldo'nun sözleşmesini feshedeceği belirtildi.

RONARDO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI NE DURUMDA?

Manchester United formasıyla bu sezon 14 maçın 11 de ilk 11 de kendisine yer bulan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo. Bu müsabakaların sadece birin 'de meşin yuvarlağı ağlar ile buluşturdu. Göstermiş olduğu performans ile hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Portekizli yıldız. Ülkesinin 2022 Katar Dünya kupası aday kadrosunda kendisine yer buldu. Edinilen bilgiye göre Ronaldo'nun bu turnuvadan sonra milli takımı bırakacağı ve İngiliz devi Manchester United dan ayrılacağı öğrenildi.

RONALDO GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Manchester United'da ihanete uğradım" diyen Ronaldo'nun ara transferde takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı kırmızılı ekibin Ronaldo'nun transferi için düğmeye bastığı öğrenildi. Daha önce "Hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz" diyen yönetici Erden Timur, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

Takımında sorun yaşayan yıldız futbolcunun peşine Bayern Münih, Inter Miami ve eski takımı Sporting Lizbon'un da düştüğü belirtiliyor.

Verdiği röportajda Manchester United'a ateş püsküren Cristiano Ronaldo, sadece hocasının değil takımın içerisinden 2-3 kişinin daha onu gitmeye zorladığını ifade etti. Ronaldo, "Kendimi ihanete uğramış hissettim. Belki bunu dememeliyim ama artık hiçbir şey umurumda değil. İnsanlar gerçeği duymalı." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Kupası için milli takım kampında bulunan Ronaldo'ya antrenmanlarda sergilenen tavırlar sosyal medyaya oturmuştu. Görüntülerde, diğer oyuncuların Ronaldo'dan uzak kalmaya çalıştığı görülüyordu.