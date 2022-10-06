Dünya devi olan Ronaldo'nun Galatasaray takımına transfer olacağı hakkında çıkan iddiaların ardından futbolseverler Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor? sorusunu araştırdı. Futbolseverleri heyecanlandıran transfer iddiasının doğruluğu merak edilmekte. Yıldız futbolcunun Galatasaray takımına geleceği hakkında çıkan iddialar merak ediliyor. Peki, Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Ronaldo'yu mu aldı? Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Ronaldo hangi takıma gidecek?

Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Büyük transferler gerçekleştiren Erden Timur'un Ronaldo'yu Galatasaray'a transfer edeceği hakkında iddialar yer alıyor. Ronaldo transferi iddiaları Galatasaray taraftarını sevindirdi. Peki, Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Ronaldo'yu mu aldı? Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Ronaldo hangi takıma gidecek?

RONALDO GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Spor Toto Süper Lig'de başarılı ve ses getiren transferler gerçekleştiren Erden Timur'un şimdilerde ise dünya devi olan yıldız oyuncu Ronaldo için görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Manchester United takımında mutlu olmadığı söylenen Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a geleceği hakkında söylentiler basında yer alıyor. Manchester United takımından ayrılmak istediği bilinen Ronaldo için birçok fedakarlık yapılacağı iddia edilmekte.