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Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Cristiano Ronaldo yeni takımı hangisi?

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Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Cristiano Ronaldo yeni takımı hangisi?

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo yeni takımı belli oldu mu ve Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi soruları gündeme geliyor. Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Cristiano Ronaldo yeni takımı hangisi? soruları araştırılıyor. Peki, Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Cristiano Ronaldo yeni takımı hangisi?

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İspanyol basınına yansıyan habere göre Galatasaray oyuncunun menajeri Mendes ile irtibata geçti. Ardından, Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi ve Cristiano Ronaldo yeni takımı hangisi olduğu merak ediliyor. Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Cristiano Ronaldo yeni takımı hangisi? sorularına yanıt aranıyor. Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Cristiano Ronaldo yeni takımı hangisi? Detaylar haberimizdedir…

RONALDO GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre de; Galatasaray, oyuncunun menajeri Mendes'le irtibata geçti. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı, şartların oluşması halinde Ronaldo'nun Galatasaray'da oynamak istediğini dile getirmişti.

Başkan Dursun Özbek ise Ronaldo transferinin zor olduğuna vurgu yapmıştı. Ancak Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunun altını çizmişti. Geçtiğimiz günlerde İspanyol Marca Gazetesi, Portekizli süper starın 500 milyon Euro karşılığında AlNassr'la 2.5 yıllık anlaşma sağladığını duyurmasına rağmen ortada böyle bir mutabakat olmadığı söyledi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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