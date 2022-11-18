Piers Morgan tarafından Cristiano Ronaldo ile yaptığı röportajın en can alıcı bölümünü paylaşması ile birlikte Ronaldo futbolu bıraktı mı? Sorusu gündemde yer almaya başladı. Birçok kişi Ronaldo futbolu bıraktı mı? Sorusunu merak ediyor. Peki, Ronaldo futbolu bıraktı mı? Ronaldo emekli mi olacak?

Ronaldo emekli mi olacak? Sorusu, yapılan röportajın ardından futbolseverler tarafından en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Bu nedenle arama motorları üzerinde Ronaldo futbolu bıraktı mı? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için Ronaldo futbolu bıraktı mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Ronaldo futbolu bıraktı mı? Ronaldo emekli mi olacak?

RONALDO FUTBOLU BIRAKTI MI?

Piers Morgan, Ronaldo ile yaptığı röportajın ikinci bölümünü paylaştı. Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı.

Dünya Kupası'nı kazanmaları halinde futbolu bırakacağını açıklayan Ronaldo, "Harika bir Dünya Kupası geçireceğime inanıyorum. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırım. Eğer kazanırsak yüzde 100 emekli olacağım. 40 yaşına kadar oynayabilirim. Ama kazanırsak emekli olacağım" şeklinde konuştu.