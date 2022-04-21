Ronaldo futbolu bıraktı mı? Ronaldo, yeni doğan oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez görüntülendi. Manchester United antrenman tesislerine şöförüyle birlikte gelen Portekizli yıldız, arabanın içinde kulağında kulaklık takılıyken objektiflere yansıdı. Zor günler geçiren Ronaldo hakkında futbolu bırakacağı yönünden iddialar yer aldı. Peki, Cristiano Ronaldo futbolu bıraktı mı? Cristiano Ronaldo futbolu bırakacak mı? İşte detaylar...

RONALDO FUTBOLU BIRAKTI MI?

Avrupa basını, Cristiano Ronaldo'nun futbol kariyerini sonlandırma noktasında ciddi bir karar aşamasına geldiğini ve ailesiyle bu durumu değerlendirip kararını vereceğini yazdı. Henüz kendisinden veya çevresinden Cristiano Ronaldo'nun futbolu bıraktığına dair bir açıklama gelmedi.

Antrenman tesislerine şöförüyle birlikte gelen Ronaldo, arka koltukta kulağında kulaklık takılı şekilde otururken objektiflere yansıdı. Manchester United'ın gerçekleştirdiği antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan Portekizli yıldızın hafta sonu oynanacak Arsenal maçında sahada olması bekleniyor.

"SENİ DAİMA SEVECEĞİZ"

Pazartesi günü oğullarını kaybettiklerini açıklayan Ronaldo ve Rodriguez çifti, "Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmak zorundayız. Bu herhangi bir ebeveynin hissedebileceği en büyük acıdır. Yalnızca kızımızın doğumu bize bu anı biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor. Tüm uzman bakım ve destekleri için doktor ve hemşirelerimize teşekkür ederiz. Hepimiz bu kayıptan dolayı harap olduk ve bu zor zamanda mahremiyete saygı duyulmasını rica ediyoruz. Bebeğimiz, sen bizim meleğimizsin. Seni daima seveceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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