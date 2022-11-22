Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Bunun ardından futbol severler, Ronaldo'nun yeni takımı neresi olacak merak etti. Konu hakkında, Ronaldo FB, GS ve BJK'ye gelir mi? Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? Ronaldo'ya Türk takımlarından teklif gitti mi? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? Ronaldo Süper Lig'e gelir mi? Türk takımları C. Ronaldo'ya teklif iletti mi? Ronaldo FB, GS ve BJK'ye gelir mi? Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? Ronaldo'ya Türk takımlarından teklif gitti mi? Cristiano Ronaldo yeni takımı belli oldu mu?

C. RONALDO M. UNİTED'TAN AYRILDI MI?

İngiltere Premier Lig ekibi, Cristiano Ronaldo Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele ederken yolların ayrıldığını açıkladı. Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Cristiano Ronaldo için gelen ani ayrılık açıklaması futbol dünyasında gündemi salladı. Manchester United, Ronaldo'nun problem yaşadığı teknik direktör Erik ten Hag'a da destek verdi.

RONALDO'NUN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU MU?

Henüz, Ronaldo'nun yeni takımı belli olmadı. Yeni gelişme olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

RONALDO'YA TEKLİF GELDİ Mİ?

İspanyol basını, dünyanın en zengin takımı olarak gösterilen Newcastle United'ın, Cristiano Ronaldo'ya Manchester United'dan ayrılır ayrılmaz resmi teklif yaptığını yazdı. Newcastle United'ın sahibi ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman.

CRİSTİANO RONALDO TÜRK TAKIMLARINA GELEBİLİR Mİ? TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDI MI?

Ronaldo'nun M. United'tan ayrılmasının ardından sosyal medyada birçok Türk taraftar kendi takımları ile C. Ronaldo özel editi yaptı. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Ronaldo'nun kendi takımlarına gelmesini istiyor. Konu hakkında henüz resmi bir paylaşım gelmedi. Alınan haberlere göre henüz Türk takımlarından Ronaldo'ya bir teklif gitmedi. Fakat bazı taraftarlar, eğer C. Ronaldo Türk takımlarını tercih ederse Jorge Jesus'dan dolayı Fenerbahçe'yi tercih edebilir açıklamalarında bulundu.