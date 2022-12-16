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Ronaldo EURO 2024'te oynayacak mı? Ronaldo EURO 2024'te yer alacak mı? İşte Ronaldo'nun açıklaması!

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Ronaldo EURO 2024'te oynayacak mı? Ronaldo EURO 2024'te yer alacak mı? İşte Ronaldo'nun açıklaması!

Ronaldo'nun kariyeri hakkında birçok soru merak edilirken, Ronaldo EURO 2024'te oynayacak mı? Sorusu gündeme geldi. EURO 2024'te Ronaldo'nun yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki, Ronaldo EURO 2024'te oynayacak mı? Ronaldo EURO 2024'te yer alacak mı? İşte Ronaldo'nun açıklaması!

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Portekiz'in Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından merak edilen sorular arasında Ronaldo EURO 2024'te oynayacak mı? Sorusu da yer aldı. Futbolseverler Ronaldo EURO 2024'te yer alacak mı? Sorusunu merak ediyor. Peki, Ronaldo EURO 2024'te oynayacak mı? Ronaldo EURO 2024'te yer alacak mı? İşte Ronaldo'nun açıklaması!

RONALDO EURO 2024'TE OYNAYACAK MI?

Futbolu bırakmayı düşünmediğini söyleyen 37 yaşındaki futbolcu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak istediğini belirtti.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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