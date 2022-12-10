Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası kazanıp kazanmadığı merak ediliyor. Arama motorlarında Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? Ronaldo kaç tane kupa kazandı? soruları aratılıyor. Peki, Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? Ronaldo kaç tane kupa kazandı? Ronaldo hangi kupaları kazandı? İşte detaylar...

Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? sorusu Dünya Kupası serüveninin başlamasına az zaman kala merak edilenler arasında yerini aldı. Futbolseverler Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? Ronaldo kaç tane kupa kazandı? Ronaldo hangi kupaları kazandı? sorularının yanıtını araştırıyor. Merak edilenler haberimizde...

RONALDA DÜNYA KUPASI KAZANDI MI?

Cristiano Ronalda, Dünya Kupası kazanmadı.

RONALDA KAÇ TANE KUPA KAZANDI?

2016 ve 2017 yıllarında Yılın Dünya futbolcusu kupasını kazandı.

2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında BALLON D'OR kazandı.

2008, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında UEFA BEST PLAYER İN EUROPE kazandı.

2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Yılın futbolcusu seçildi.

2009 yılında FIFA PUSKÁS ÖDÜLÜ kazandı.

2016 yılında Avrupa Şampiyonu kupası kazandı.

2008, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında FIFA-KLUB-WELTMEİSTER kazandı.

5 kez Şampiyonlar Ligi kupası kazandı.

2007, 2008 ve 2009 yıllarında İNGİLİZ ŞAMPİYONU oldu.

11/12 sezonu ve 16/17 sezonunda İSPANYOL ŞAMPİYONU oldu.

18/19 ve 19/20 sezonunda İTALYAN ŞAMPİYONU oldu.

3 defa UEFA-SUPERCUP-SİEGER kazandı.

2019 yılında WİNNER UEFA NATİONS LEAGUE kazandı.

2 kez İSPANYOL KUPA ŞAMPİYONU oldu.

2004 yılında İNGİLİZ KUPA ŞAMPİYONU oldu.

20/21 sezonunda ITALİENİSCHER POKALSİEGER kazandı.

2006 ve 2009 yıllarında İNGİLİZ LİG KUPA ŞAMPİYONU oldu.

2 kez İSPANYOL SÜPER KUPA ŞAMPİYONU oldu.

2 kez ITALİENİSCHER SUPERPOKALSİEGER kazandı.

2002 yılında PORTEKİZ SÜPER KUPA ŞAMPİYONU oldu.

2007, 2008 yıllarında İNGİLİZ SÜPER KUPA ŞAMPİYONU oldu.

19 kez de gol kralı oldu.