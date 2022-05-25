Ronaldo bu sezon kaç gol attı 2022? Ronaldo Premier Lig'te kaç gol attı? Ronaldo bu sezonki istatistikleri! - Haberler

Ronaldo kaç gol attı merak ediliyor. Bu sezon Juventus'tan eski kulübü Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun bu sezonki istatistikleri merak ediliyor. Peki, Ronaldo bu sezon kaç gol attı 2022? Ronaldo Premier Lig'te kaç gol attı? Ronaldo Manchester United formasıyla kaç gol attı? İşte detaylar...

RONALDO KAÇ GOL ATTI?

Cristiano Ronaldo bu sezon Manchester United formasıyla 38 maçta 24 gol attı ve 3 asist yaptı. Ronaldo çıktığı 30 Premier Lig maçında 18 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maça çıkıp 6 gole imza attı. FA Cup'ta 1 maça çıktı ve golle buluşamadı.

MANCHESTER UNİTED'A DÖNÜŞÜ

27 Ağustos 2021'de Juventus teknik direktörü Allegri, Ronaldo'nun kendisine "artık bu takım için oynamak istemediğini ve derhâl kulüpten ayrılmak istediğini" söylediğini belirtti.

Manchester United (2. dönem)

27 Ağustos 2021'de Manchester United'a transfer oldu ve 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Juventus, Manchester United'ın Ronaldo için 5 yılda 15 milyon avro bonservis ödeyeceğini, 8 milyon avro da bonuslar bulunduğunu açıkladı.

2. Manchester United dönemindeki ilk maçına 11 Eylül 2021'de Newcastle United karşısında çıktı. Maçı 4-1 kazanan Manchester United'ın ilk 2 golünü Ronaldo kaydetti.

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 5 Şubat 1985; Funchal, Madeira doğumlu, sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayan Portekizli millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester United'da forma giymektedir. IFFHS ve diğer medya kuruluşlarına göre futbol tarihinin en golcü oyuncusudur. Millî takımlar tarihinde en çok gol atan, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan, Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvaları tarihinde en çok gol atan ve FIFA Kulüpler Dünya Kupasında tarihinde en çok gol atan futbolcudur.

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