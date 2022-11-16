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Ronaldo Bruno Fernandes olayı nedir? (VİDEO) Ronaldo Fernandes kavgası!

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Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampında Fernandes ile yaşadığı olayla gündeme geldi. Peki, Ronaldo Fernandes olayı nedir? Ronaldo Fernandes kavgası videosu! Brunu Fernandes Ronaldo kavgası neden çıktı?

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Ronaldo Fernandes olayı merak ediliyor. Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampında Fernandes ile yaşadığı olayla gündeme geldi. Peki, Ronaldo Fernandes olayı nedir? Ronaldo Fernandes kavgası videosu! Brunu Fernandes Ronaldo kavgası neden çıktı? İşte detaylar...

RONALDO FERNANDES OLAYI

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ilgili açıklamalarının yayınlanmasından saatler sonra kulüpten takım arkadaşı Bruno Fernandes ile Portekiz Milli Takım kampında buluştu. Dünya Kupası için bir araya gelen kafilede Fernandes'in Ronaldo'nun elini isteksiz bir şekilde sıkması olay oldu. Kendisine yapılan hareket karşısında adeta donup kalan Ronaldo'nun kameralara yansıyan o görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

FERNANDES, RONALDO'NUN ELİNİ ZORLA SIKTI

İngiliz devinden takım arkadaşı Bruno Fernandes ile milli takım kampında bir araya gelen Cristiano Ronaldo, kendisine gösterilen soğuk tavırla neye uğradığını şaşırdı. Elini isteksiz bir şekilde sıkan Fernandes'in bu hareketine oldukça şaşıran Ronaldo'nun o anları sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ronaldo Bruno Fernandes olayı nedir? (VİDEO) Ronaldo Fernandes kavgası!

Ronaldo Bruno Fernandes olayı nedir? (VİDEO) Ronaldo Fernandes kavgası!

Ronaldo Bruno Fernandes olayı nedir? (VİDEO) Ronaldo Fernandes kavgası!

Ronaldo Bruno Fernandes olayı nedir? (VİDEO) Ronaldo Fernandes kavgası!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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