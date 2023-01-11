Ronaldo Ballon d'Or ödülünü sattı mı? Ronaldo Ballon d'Or'u neden sattı, kaç paraya, ne kadara sattı?

Ronaldo Ballon d'Or ödülünü kime sattı merak edildi. 5 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazandığı ödüllerden birini hayır kurumu için sattı. Ronaldo Ballon d'Or ödülünü sattı mı? Ronaldo Ballon d'Or'u neden sattı merak ediliyordu. Peki, Ronaldo Ballon d'Or'u ne kadara sattı?

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İsrail'in en zengin adamından servet! Herkesin peşinde koştuğu ödülü Ronaldo sattı

Ronaldo Ballon d'Or ödülünü sattı mı? 5 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazandığı ödüllerden birini hayır kurumu için sattı. Ronaldo Ballon d'Or ödülünü sattı mı? Ronaldo Ballon d'Or'u neden sattı merak ediliyordu. Peki, Ronaldo Ballon d'Or'u ne kadara sattı? İşte detaylar...

RONALDO BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ NEDEN, KİME SATTI?

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid forması giydiği 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, 600 bin euroya İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e satıldı. Bu meblağ, kritik hastalıklardan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren hayır kurumuna bağışlanacak.

RONALDO BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ NE KADARA SATTI?

Cristiano Ronaldo'nun 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e satıldı. Açık artırmaya çıkarılan ödülü Ofer, 600 bin euro karşılığında satın aldı.

RONALDO BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KİME SATTI?

NTV Spor'un Forbes'dan aktardığı habere göre, Ronaldo'nun ödülü için kazanan teklifi yapan Ofer'in serveti 9.9 milyar dolar civarında. İsrailli iş insanının Atletico Madrid ve Portekiz kulübü Famalicao'da hissesi bulunuyor.