Ronaldo Al Nassr maçında oynuyor mu? Ronaldo Al Nassr Al Tai maçında oynuyor mu, var mı, yok mu, yedek mi? Al Nassr ilk 11'i!
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr bu akşam Al Tai ile karşı karşıya geliyor. Peki, Ronaldo maçta oynuyor mu? Ronaldo Al Nassr Al Tai maçında oynuyor mu, var mı, yok mu, yedek mi? Ronaldo kadroda mı? İşte, Ronaldo Al Nassr maçında oynuyor mu? Al Nassr ilk 11'i Detaylar...
Ronaldo Al Nassr maçında oynuyor mu? Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr bu akşam Al Tai ile karşı karşıya geliyor. Peki, Ronaldo maçta oynuyor mu? Ronaldo Al Nassr Al Tai maçında oynuyor mu, var mı, yok mu, yedek mi? İşte, Ronaldo Al Nassr maçında oynuyor mu? Ronaldo Al Nassr kadrosuda mı? Al Nassr ilk 11'i detayları haberimizde...
Cristiano Ronaldo Al Nassr'ın bu akşamki maçında forma giymiyor. İşte, Al Nassr'ın 11'i:
- Ospina
- Sultan
- Gonzalez
- Alamri
- Gustavo
- Alkhaibari
- Masharipov
- Sami
- Pity Martinez
- Talisca
Al Nassr - Al Tai maçı 6 Ocak günü saat 18.00'de oynanacak.
Al Nassr - Al Tai maçı Suudi Arabistan kanalı SSC Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023