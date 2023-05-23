Manchester United'dan ayrılığı sonrası rekor ücrete Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Futbolseverleri şaşırtan transferin ardından şimdilerde ise Ronaldo'nun Al Nassr'dan ayrılması gündeme geldi. Peki, Ronaldo Al Nassr'dan gidiyor mu? Ronaldo Al Nassr'dan ayrılacak mı? Ronaldo hangi takıma gidiyor?

Ronaldo Al Nassr'dan gidiyor mu? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Al Nassr ile anlaşmasıyla futbol dünyasında büyük etki yaratan Cristiano Ronaldo'nun takımından ayrılacağı iddialarının ardından arama motorlarında Ronaldo Al Nassr'dan gidiyor mu? Ronaldo Al Nassr'dan ayrılacak mı? Ronaldo hangi takıma gidiyor? soruları araştırıldı.

RONALDO AL NASSR'DAN GİDİYOR MU?

Sene başında Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibinde geçirdiği 5 ayın ardından ayrılık kararı aldı. Kulübün modernlikten uzak, altyapıların yetersiz olmasından dert yanan Portekizli yıldız, Avrupa'ya dönmek istiyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, sene başında imza attığı Al Nassr'dan ayrılmak istiyor. Suudi Arabistan ekibinde geçirdiği 5 aylık sürecin sonunda kulübün modernlikten çok uzak olmasından dert yanan Portekizli yıldız, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

2.5 yıl için toplam 500 milyon euroluk sözleşmeye imza atan Cristiano Ronaldo, haklı bir sebep olmadan sözleşmesini feshederse Al Nassr'a tazminat ödemek zorunda kalacak. Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla bu sezon 17 maça çıktı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 13 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.