Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. El Nacional'ın Real Madrid'in eski yıldızı hakkında haberi sonrası Ronaldo Al Nassr'dan ayrıldı mı? Ronaldo Al Katar'dan gidecek mi merak edildi.

Bu yıl başında Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan macerası sona eriyor. Peki, Ronaldo Al Nassr'dan ayrıldı mı? Ronaldo Al Katar'dan gidecek mi?

RONALDO AL NASSR'DAN AYRILDI MI?

El Nacional, Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediğini yazdı. İçerikteReal Madrid'in Ronaldo'ya elçilik ve spor organizasyonlarında görev teklif ettiği ifade edildi.