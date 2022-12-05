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Ronaldo Al Nassr'da ne kadar kazanacak? Al Nassr ile Ronaldo ne kadara anlaştı? İşte, Ronaldo'nun yıllık kazanacağı para!

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Ronaldo Al Nassr'da ne kadar kazanacak? Al Nassr ile Ronaldo ne kadara anlaştı? İşte, Ronaldo'nun yıllık kazanacağı para!

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Ronaldo Al Nassr'da ne kadar kazanacak? Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Al Nassr ile Ronaldo ne kadara anlaştı? Ronaldo ne kadar yıllık ücret alacak? İşte, Ronaldo'nun yıllık kazanacağı para!

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Ronaldo hangi takıma transfer oldu merak ediliyordu. Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Ronaldo Al Nassr'da ne kadar kazanacak? Al Nassr ile Ronaldo ne kadara anlaştı? İşte, Ronaldo'nun yıllık kazanacağı para haberimizde...

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Ronaldo, senelik 200 milyon euro maaş alacak. Portekizli yıldız bu rakamla, dünyanın en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak. Cristiano Ronaldo ayrıca Al Nassr'da Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerle aynı formayı terletecek.

Marca'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşme imzalayacak. Yıllık 200 milyon euro kazancak Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Ronaldo Al Nassr'da ne kadar kazanacak? Al Nassr ile Ronaldo ne kadar anlaştı? İşte, Ronaldo'nun yıllık kazanacağı para!

Cristiano Ronaldo, 1 Ocak'tan itibaren Al Nassr forması giyecek. Dünyaca ünlü futbolcu, Suudi Arabistan temsilcisinden alacağı para ile dünyanın en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da Süper Lig'den tanıdığımız Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın takım arkadaşı olacak. Porteklizli yıldızın teknik direktörlüğünü ise Rudi Garcia yapacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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