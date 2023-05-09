Ronaldo Al-Nassr'da maaşı ne kadar ve Ronaldo Al-Nassr da kaç Euro alıyor soruları gündemden düşmüyor. Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Ardından, Ronaldo Al-Nassr'da maaşı ne kadar ve Ronaldo Al-Nassr da kaç Euro alıyor merak ediliyor. Peki, Ronaldo Al-Nassr'da maaşı ne kadar? Ronaldo Al-Nassr da kaç Euro alıyor?

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Kulübü hedef alan sözleri sonrası Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Al-Nassr oldu. Ardından, Ronaldo Al-Nassr'da maaşı ne kadar ve Ronaldo Al-Nassr da kaç Euro alıyor soruları sıklıkla araştırılıyor. Ronaldo Al-Nassr'da maaşı ne kadar? Ronaldo Al-Nassr da kaç Euro alıyor? Detaylar haberimizdedir…

RONALDO AL-NASSR'DA MAAŞI NE KADAR?

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor. Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı AL-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde 2. sırada yer alıyor. Ronaldo, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Anderson Talisca ve eski Fenerbahçeli Luis Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

RONALDO AL-NASSR DA KAÇ EURO ALIYOR?

Cristiano Ronaldo'nun yılan hikayesine dönen transfer süreci sona erdi. Portekizli yıldız futbolcu Suudi Arabistan'ın Al Nasrr kulübüne imzayı attı. Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.