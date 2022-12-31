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Ronaldo Al Nassr'a mı transfer oldu? Ronaldo hangi takıma gitti 2023? Ronaldo hangi takıma transfer oldu?

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Ronaldo Al Nassr'a mı transfer oldu? Ronaldo hangi takıma gitti 2023? Ronaldo hangi takıma transfer oldu?

Cristiano Ronaldo'nun yılan hikayesine dönen transfer süreci sona erdi. Ronaldo'nun hangi takıma transfer olacağı merakla takip ediliyordu. Peki, Ronaldo Al Nassr'a mı gitti? Ronaldo Al Nassr'a mı transfer oldu? İşte, Ronaldo hangi takıma gitti 2023? Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Detaylar...

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Ronaldo Al Nassr'a transfer oldu mu? Cristiano Ronaldo'nun yılan hikayesine dönen transfer süreci sona erdi. Ronaldo'nun hangi takıma transfer olacağı merakla takip ediliyordu. Peki, Ronaldo Al Nassr'a mı gitti? Ronaldo Al Nassr'a mı transfer oldu? İşte, Ronaldo hangi takıma gitti 2023? Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Detaylar haberimizde...

Cristiano Ronaldo'nun yılan hikayesine dönen transfer süreci sona erdi. Portekizli yıldız futbolcu Suudi Arabistan'ın Al Nasrr kulübüne imzayı attı. Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.

Transferi Al Nasrr kulübü sosyal medyadan duyurdu. Al Nassr kulübünden yapılan açıklamada ise, "Tarih yeniden yazılıyor. Cristiano Ronaldo transferi sadece kulübümüze daha büyük başarılar elde etmek için ilham kaynağı olmayacak, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere en iyi olmak için bir imza niteliği taşıyacak. Yeni evine hoş geldin Cristiano" denildi.

Ronaldo Al Nassr'a mı transfer oldu? Ronaldo hangi takıma gitti 2023? Ronaldo hangi takıma transfer oldu?Ronaldo Al Nassr'a transfer oldu

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.

Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı AL-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde 2. sırada yer alıyor. Ronaldo, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Anderson Talisca ve eski Fenerbahçeli Luis Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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