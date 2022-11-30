Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo son günlerde futbol dünyasında gündemde yer alıyor. Merak edilenler arasında ise Ronaldo Al Nassr'a mı gidecek? sorusu yer alıyor. Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası kulüple karşılıklı olarak yolları ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir. Peki, Ronaldo Al Nassr'a mı gidecek? Ronaldo hangi takıma transfer olacak? Ronaldo Al Nassr'a mı gidiyor? İşte detaylar...

Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo, yeni takımına imza atmaya çok yakın. Peki, Ronaldo Al Nassr'a mı gidecek? Ronaldo hangi takıma transfer olacak? Ronaldo Al Nassr'a mı gidiyor? Merak edilenler haberimizde.

RONALDO AL NASSR'A MI GİDECEK?

Gündeme oturan açıklamalarının ardından Manchester United ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın astronomik teklifini kabul etmeye çok yakın. İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıllık 200 milyon eurodan 2.5 senelik sözleşme teklifini kabul edebilir. Haberde Al Nassr'ın geçen transfer döneminde de istediği Ronaldo'yu bu kez renklerine katmasının çok olası olduğu belirtildi.

200 milyon euronun içinde yıllık ücretinin dışında Ronaldo'nun reklam anlaşmalarından kazanacağı gelirin de yer alacağı belirtildi. Ayrıca haberde, Ronaldo'nun Al Nassr'dan aldığı teklife yakın hiçbir kulüpten teklif almadığı belirtildi. Portekiz CNN kanalının aktardığı habere göre Al Nassr, Cristiano Ronaldo'ya olan teklifini 2 yıllığına 300 milyon euro olarak yeniledi. Portekizli yıldızın bu teklife ne cevap vereceği ise merakla bekleniyor.