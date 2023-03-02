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Ronaldinho oğlu kim, hangi takımda oynuyor? Joao Mendes kimdir?

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Ronaldinho oğlu kim, hangi takımda oynuyor? Joao Mendes kimdir?

Barcelona, Ronaldinho'nun 18 yaşındaki oğlu Joao Mendes'i kadrosuna kattı. Peki, Ronaldinho oğlu kim, hangi takımda oynuyor? Joao Mendes kimdir?

Babasının izinden devam! Barcelona, Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'i kadrosuna kattıBabasının izinden devam! Barcelona, Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'i kadrosuna kattı

Bir dönem Barselona forması giyen Ronaldinho'nun oğlu 18 yaşındaki santrfor Joao Mendes'i, Barcelona U-19 ekibiyle sözleşme imzaladığını açıkladı. Peki, Ronaldinho oğlu kim, hangi takımda oynuyor? Joao Mendes kimdir?

RONALDİNHO OĞLU KİM?

Bir dönem Barselona forması giyen Ronaldinho'nun oğlu 18 yaşındaki santrfor Joao Mendes'i, Barcelona U-19 ekibiyle sözleşme imzaladığını açıkladı. Barcelona'nın akademisi La Masia'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Joao Mendes, akademi antrenörlerinden Joan Soller Ferre ve akademi futbol direktörü Jose Ramon Alexanco'nun katılımıyla gerçekleşen törende sözleşme imzaladı" denildi

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ronaldinho Gündem Haberler

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