Ronalda Türkiye- Portekiz maçında oynayacak mı? Cristiano Ronaldo Türkiye maçında ilk 11 oynayacak mı?
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Türkiye-Portekiz maçında sahada olup olmayacağı büyük bir merak konusu oldu. Futbol severler, bu akşam oynanacak olan Türkiye- Portekiz maçında Ronaldo oynayacak mı? Sorusunun cevabını aratıyor. Ronalda Türkiye- Portekiz maçında oynayacak mı? Cristiano Ronaldo Türkiye maçında ilk 11 oynayacak mı?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana, Cristiano Ronaldo da katıldı. Peki, Ronalda Türkiye- Portekiz maçında oynayacak mı?
RONALDA TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Roberto Martinez'in Cristiano Ronaldo'ya Türkiye karşılaşmasında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
RONALDO TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11 OYNAYACAK MI?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana, Cristiano Ronaldo ve Pepe de katıldı.