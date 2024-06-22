Ronalda Türkiye- Portekiz maçında oynayacak mı? Cristiano Ronaldo Türkiye maçında ilk 11 oynayacak mı?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana, Cristiano Ronaldo da katıldı. Peki, Ronalda Türkiye- Portekiz maçında oynayacak mı?

RONALDA TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Roberto Martinez'in Cristiano Ronaldo'ya Türkiye karşılaşmasında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

RONALDO TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11 OYNAYACAK MI?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana, Cristiano Ronaldo ve Pepe de katıldı.