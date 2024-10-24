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Ron Ely kimdir, öldü mü? Tarzan dizisi Ron Ely kaç yaşında, neden öldü?

Ron Ely kimdir, öldü mü? Tarzan dizisi Ron Ely kaç yaşında, neden öldü?
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Oyuncu Ron Ely öldü mü ve neden öldü soruları gündeme gelirken, Ron Ely kaç yaşında vefat ettiği merak ediliyor. Amerikalı aktör Ron Ely kimdir, kaç yaşında ve neden öldüğü gündeme geliyor. Peki, Ron Ely kimdir, öldü mü? Tarzan dizisi Ron Ely kaç yaşında, neden öldü?

Amerikalı aktör Ron Ely'in ölüm haberi gündemde. Ron Ely kimdir, kaç yaşında ve neden öldüğü merak konusu. Ely, özellikle Tarzan dizisiyle tanınmış bir isim. Ron Ely kimdir, öldü mü? Tarzan dizisi Ron Ely kaç yaşında, neden öldü? Detaylar haberimizdedir...

RON ELY NEDEN ÖLDÜ?

Ron Ely'nin ölümünü, kızı Kirsten Casale Ely, sosyal medya hesabından duyurdu. Kirsten Casale Ely, babasının 29 Eylül'de California'daki evinde hayatını kaybettiğini belirterek, "Babam insanların kahraman dediği biriydi. O bir aktör, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi. Dünya en büyük insanlardan birini kaybetti, ben de babamı kaybettim" ifadelerini kullandı.

RON ELY KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

1960'larda yayınlanan Tarzan dizisinin yıldızı ABD'li aktör Ron Ely'nin 86 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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