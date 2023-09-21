Romesco Crostini tarifi! MasterChef Romesco Crostini nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Romesco Crostini hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Romesco Crostini hazırladı. Peki, Romesco Crostini nedir? Romesco Crostini nasıl yapılır? Romesco Crostini nedir?

Bademli lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Romesco Crostini ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Romesco Crostini nasıl yapılır? Romesco Crostini nedir? Romesco Crostini nasıl yapılır, Romesco Crostini yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Romesco Crostini yapıldı, evde klasik Romesco Crostini yapıldı! İşte en güzel Romesco Crostini!

ROMESCO CROSTİNİ TARİFİ!

İÇİNDEKİLER

2 ancho biberi

2 adet kırmızı biber

1/2 su bardağı fındık

4 yemek kaşığı karbonat

1/2 su bardağı beyazlatılmış badem

3 dilim baget veya 1 büyük dilim ekmek, zeytinyağında altın rengi oluncaya kadar kızartılır

4 diş sarımsak, doğranmış

1 1/2 yemek kaşığı tatlı kırmızı biber

1/2 çay kaşığı sıcak füme kırmızı biber

Küçük tutam öğütülmüş acı biber

2 yemek kaşığı domates salçası

1/4 su bardağı kırmızı şarap sirkesi

3/4 su bardağı sızma zeytinyağı

Kaşer tuzu

TALİMATLAR

Ancho chiles'ı hazırlayarak başlayın. Keskin bir bıçak kullanarak, şiliyi bir taraftan sap ucundan alt ucuna kadar dikkatlice dilimleyin. Sapını çekip atın. Şili'yi kitap gibi açın. Bıçağınızı kullanarak kaburgaları ve tohumları kazıyın. Biberleri üzerini kaplayacak kadar suyla küçük bir tencereye koyun. Yüksek ateşte kaynatın, tencereyi ocaktan alın, kapağını kapatın ve 30 dakika demlenmeye bırakın.

Brülörünüzü tam ateşe açın. Uzun bir çatal kullanarak dolmalık biberlerden birini kabuğu kabarcıklanıp kararıncaya kadar doğrudan ateşin üzerinde tutun. Biberleri çevirip diğer tarafını da karartın. Tamamen kavrulduktan sonra biberleri bir kaseye koyun ve aynı işlemi kalan dolmalık biberle tekrarlayın. Kaseyi bir mutfak havlusu veya plastik ambalajla örtün ve biberlerin 20 dakika boyunca buharda soğumasını bekleyin. Gaz ocağınız yoksa biberleri ızgara altında ya da üfleçle de közleyebilirsiniz.

Fırını 350°F'ye önceden ısıtın. Fırının ortasına bir raf yerleştirin. 2/3'ü su dolu büyük bir tencereyi kaynatın. Kaynayınca karbonatı ve fındığı ekleyin. Fındıkları 3 ila 4 dakika kaynatın. Fındıkları soğuk, akan su altında boşaltın ve durulayın, ardından kabuklarını soyun. Kabukları soyulmuş fındıkları kenarlı bir fırın tepsisine yayın ve fırında 18-20 dakika ara sıra karıştırarak kızartın. Fındıkların kokusu çıkınca ve rengi koyulaştığında pişmiş olduğunu anlayacaksınız. Bir kenara koyun. Bademleri ayrı bir kenarlı fırın tepsisine yayın ve fırında 7 ila 8 dakika kızartın. Onlar da hoş kokulu ve altın rengi olunca yapılacak. Bir kenara koyun.

Ancho chiles'i boşaltın, ardından küçük parçalar halinde doğrayın. Bir kenara koyun. Közlenmiş biberleri kesme tahtasına aktarın. Kararmış cildi bir bıçağın ucuyla kazıyın. Her biberin sap ucunu kesip ikiye bölün. Kaburgaları ve tohumları çıkarın. Cildi, kaburgaları ve tohumları atın. Biberleri ½ inçlik parçalar halinde doğrayın ve bir kenara koyun (burada kaba bir doğrama iyidir).

Bir blender veya mutfak robotunda kızartılmış fındık, badem, sarımsak ve ekmeği birleştirin. İnce bir şekilde öğütülene kadar nabız atın. Ancho chiles, közlenmiş kırmızı biber, tatlı kırmızı biber, sıcak füme kırmızı biber, kırmızı biber, domates salçası ve sirkeyi ekleyip birleştirin. Makine çalışırken, 3/4 bardak sızma zeytinyağını yavaşça akıtın ve sos emülsifiye olana kadar işleyin. Kaşer tuzu, kırmızı şarap sirkesi ve kırmızı biberle tatlandırın.

Temiz bir kaseye aktarın ve ihtiyaç duyulana kadar buzdolabında saklayın. Servisten önce oda sıcaklığına getirin.