Romanya vize istiyor mu? Romanya gezisi için vize gerekiyor mu?

Romanya'ya gitmek isteyen vatandaşlar Romanya vize istiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'den Romanya'ya vizesiz gidilir mi, Romanya'ya vize var mı merak ediliyor. Peki, Romanya vize başvurusu var mı, Türkiye - Romanya vize muafiyet durumu nedir?

Romanya vize istiyor mu? Romanya'ya gitmek isteyen vatandaşlar Romanya vize istiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın kesişim noktasında bulunan bir ülke olan Romanya'ya gitmek isteyen birçok vatandaş bulunuyor. Türkiye'den Romanya'ya vizesiz gidilir mi, Romanya'ya vize var mı merak ediliyor. Peki, Romanya vize başvurusu var mı, Türkiye - Romanya vize muafiyet durumu nedir? İşte Romanya vize istiyor mu yanıtı haberimizde...

ROMANYA VİZE İSTİYOR MU?

Romanya'ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımızın mutlaka seyahat amaçlarına uygun vize almaları gerekmektedir. Hususi, hizmet ve diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız ise 90 güne kadar süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.

Romanya Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen, henüz Schengen Alanı'na dahil değildir. Buna mukabil, 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren bir düzenleme ile geçerli çok girişli Schengen vizesi veya ikamet tezkeresi hamili yabancıların Romanya'ya giriş vizesine ihtiyaç duymadan girebilmeleri ve son 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde ülkede ikamet edebilmeleri sağlanmıştır.

Bu düzenlemede belirtilen şartları taşıyan vatandaşlarımız da bu imkândan yararlanabilecektir. Bu şekilde Schengen ülkelerinde geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan veya geçerli çok girişli Schengen vizesi bulunan vatandaşlarımızın vizesiz olarak Romanya'ya seyahat edebilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Ayrıca, vatandaşlarımızdan Romanya'ya girişlerinde aranan asgari koşullar arasında, pasaport süresinin en az altı ay geçerli olması şartı bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın, Romanya'ya yapmayı öngördükleri seyahatlerini yukarıdaki koşulu dikkate alarak planlamaları büyük önem taşımaktadır.

Romen sınır makamları, gerekli giriş vizeleri bulunsa veya vizeden muaf olsalar dahi vatandaşlarımızdan sınır kapısında sağlık sigorta poliçesi ile kendilerini davet edenler tarafından düzenlenmiş davetiyelerin asıllarını isteyebilmekte, otel rezervasyonlarını kontrol edebilmekte, ayrıca ülkede bulunulacak süre zarfında geçimlerini sağlayacak maddi imkânlara sahip olup olmadıklarını sorgulayabilmektedir. Bu nedenle, bu tür kanıtlayıcı belgeler ile yeterince nakit para veya kredi kartının bulundurulması önem taşımaktadır.

Romanya makamları, Erasmus kapsamında öğrenim gören öğrencilerimizin ikamet izni başvurularında eğitim vizesi şartı aramaktadır. Bu itibarla, Romanya'da öğrenim görecek öğrencilerimizin pasaport türünden bağımsız olarak öğrenimleri süresince geçerli olacak şekilde eğitim vizesi alarak Romanya'ya giriş yapmaları gerekmektedir.

Romanya'ya kendi özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlarımızın "rovignette" adı verilen elektronik otoyol geçiş kartlarını sınır kapılarında mutlaka satın alarak araçlarının önce camlarına takmaları, hız sınırlamalarına titizlikle uymaları, emniyet kemeri takma ve direksiyon başında cep telefonuyla konuşmama kuralına kesinlikle riayet etmeleri tavsiye olunur. Ayrıca, Romanya'da sağlık hizmetleri tatminkâr düzeyde olmadığından, yaptırılacak sağlık sigortalarının bulundukları ülkeye veya Türkiye'ye ambulans uçakla nakle imkân verecek teminatlar içermesine özen gösterilmesi uygun olacaktır.

ROMANYA KÜNYESİ

Etnik Yapı: Romen % 88,9; Macar % 6,5; Roman % 3,3; Ukraynalı % 0,3; Alman % 0,2; Türk-Tatar % 0,2; Rus % 0,1; Diğer % 0,5.

Önemli Siyasi Partiler: Sosyal Demokrat Parti (PSD), Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik Partisi (USR), Romanya Macarları Demokratik Birliği (UDMR), Romenlerin Birliği İttifakı (AUR)

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar: BM, AB, NATO, AGİT, AK, KEİ, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Yatırım ve İmar Bankası (EBRD), Uluslararası Frankofoni Örgütü

ROMANYA EKONOMİSİ

Başlıca ticaret ortakları: Almanya, İtalya, Fransa, Macaristan, Türkiye, Polonya, Rusya

Başlıca ihracat kalemleri: makineler ve aksamı, metaller ve metal ürünleri, tekstil ürünleri.

Başlıca ithalat kalemleri: makineler ve aksamı, kimyasallar, mineral yakıtlar, tekstil ürünleri.

TÜRKİYE - ROMANYA İLİŞKİLERİ

Ülkemizle Romanya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Romanya'yla ilişkilerimiz üst düzeyde var olan yakın diyalog ve dostluk ilişkileri çerçevesinde sürdürülmektedir.

İlişkilerimizin her alanda daha da ileriye götürülmesine yönelik karşılıklı irade çerçevesinde, 2011 Aralık ayında imzalanan Stratejik Ortaklık Belgesi'yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. Sözkonusu Stratejik Ortaklık Belgesi'nin hayata geçirilmesine yönelik Eylem Planı ise Mart 2013'te imzalanmıştır. 2021 yılında Stratejik Ortaklığın 10'uncu yıldönümü, Ankara'da ve Bükreş'te düzenlenen çeşitli ekinliklerle kutlanmıştır.

Yakın siyasi diyaloğumuz ve dostane ilişkilerimiz, karşılıklı üst düzey ziyaret trafiğimize de yansımaktadır.

ROMANYA'NIN SİYASİ GÖRÜNÜMÜ

Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi doğrudan halkoyuyla yapılmaktadır. 2019 Kasım ayında yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ikinci turda oyların %66,09'unu alan Ulusal Liberal Parti'nin (PNL) adayı Klaus İohannis ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Çok partili, iki kamaralı meclis sistemine dayalı Romanya'da Parlamento, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşmaktadır. Romanya Anayasası uyarınca genel seçim dört yılda bir yapılmaktadır.

Romanya'da son genel seçimler 6 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştır. Seçimlere katılım, Kovid-19 salgınının da etkisiyle Romanya'nın 1989 sonrası seçim tarihindeki en düşük seviyede (%31,84) kalmıştır. Seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (PSD) %30'a yakın oy oranıyla birinci, Ulusal Liberal Parti (PNL) %25 oy oranıyla ikinci, Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR-PLUS) %16 oy oranıyla üçüncü olmuştur. Romanya'nın Birleşmesi için İttifak (AUR) adlı oluşum %9'luk bir oy oranıyla parlamentoya girmiştir. Macar azınlık partisi (UDMR) %6'ya yakın bir oy alarak parlamentoda temsil hakkı kazanmıştır. Seçimlerde, Romanya Demokrat Türk Birliği (RDTB) ve Romanya Müslüman Tatar Türklerinin Demokrat Birliği (RMTTDB) birer aday göstermiş olup, Türk Birliği adayı Hüseyin İbram ve Tatar Birliği adayı Varol Amet parlamentoda temsil hakkı kazanmıştır.

Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR-PLUS) ve Romanya Macarları Demokratik İttifakı (UDMR) işbirliğinde Florin-Vasile Citu'nun kurduğu kabine, 23 Aralık 2020 tarihinde 186'ya karşı 260 lehte oyla güvenoyu almış ve yeni hükümet aynı tarihte görevine resmen başlamıştır.

2021 Eylül ayında Romanya'da liberal tabanlı koalisyon (PNL / USR-PLUS / UDMR) Hükümetinin Başbakanı Florin Citu aleyhinde ana muhalefet tarafından verilen güvensizlik önergesi Parlamento'da oylanmış ve Citu Hükümeti 5 Ekim 2021 tarihinde 281 oyla düşmüştür.

Uzun süren hükümet kurma çalışmaları neticesinde, 25 Kasım 2021 tarihinde Senato-Temsilciler Meclisi ortak oturumunda yapılan oylamada Ulusal Liberal Parti (PNL), Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Romanya Macarlarının Demokratik Birliği (UDMR) koalisyonunda kurulan ve azınlık temsilcilerinin de dışarıdan desteklediği Başbakan Nicolae Ciuca'nın kabine listesi 126'ya karşı 318 lehte oyla güvenoyu almıştır.

Yeni Hükümet 25 Kasım 2021 tarihinde resmen göreve başlamıştır.