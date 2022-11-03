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3 Kasım tarihinde duymakta olduğumuz haberler ile birlikte birçok kişi Romanya'da deprem mi oldu? Sorusunu merak ediyor ve internet üzerinde araştırıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için Romanya Son Dakika deprem mi oldu? Sorusunu ve Romanya depreminde ölen var mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Romanya Son Dakika deprem mi oldu? Romanya depreminde ölen var mı?

ROMANYA SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgilere göre Romanya'da bugün saat 07.50'de 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin Bulgaristan, Moldova ve Ukrayna'nın da çeşitli kentlerinde hissedildiği bildirildi. Can kaybına dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor.