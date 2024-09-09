Romanya Litvanya maçı hangi kanalda? Romanya Litvanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Romanya Litvanya maçı hangi kanalda? Romanya Litvanya UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Romanya Litvanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Romanya Litvanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Romanya Litvanya maçı yayın bilgisi haberimizde...

ROMANYA LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya Litvanya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Romanya Litvanyamaçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Romanya Litvanyamaçını şifresiz izleyebilecekler.

ROMANYA LİTVANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Romanya Litvanyamaçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

ROMANYA LİTVANYA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Romanya Litvanyamaçı 11'leri henüz belli olmadı.

ROMANYA LİTVANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Romanya Litvanyamaçı, Bucharest'da, Stadionul Steaua Stadyumu'nda oynanacak.