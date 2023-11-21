Romanya - İsviçre maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Romanya - İsviçre maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden Romanya - İsviçre maçı oynanıyor. Romanya - İsviçre maçı kaç kaç merak ediliyor. Romanya - İsviçre canlı maç anlatımı ve Romanya - İsviçre maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Romanya - İsviçre maçı kaç kaç? Romanya maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Romanya - İsviçre maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Romanya - İsviçre maçı kaç kaç? EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden Romanya - İsviçre maçı oynanıyor. Romanya - İsviçre maçı kaç kaç merak ediliyor. Romanya - İsviçre canlı maç anlatımı ve Romanya - İsviçre maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Romanya - İsviçre maçı kaç kaç? Romanya maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Romanya - İsviçre maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

ROMANYA - İSVİÇRE MAÇI KAÇ KAÇ?

Romanya - İsviçre maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.

ROMANYA - İSVİÇRE MAÇI CANLI YAYIN

Romanya - İsviçre maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Romanya - İsviçre maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ROMANYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Romanya - İsviçre maçı saat 22.45'te başlayacak.

ROMANYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

Romanya - İsviçre maçı bu akşam saat 22.45'te oynanacak.

ROMANYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya - İsviçre maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

ROMANYA - İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Romanya - İsviçre maçı Bükreş'da, Arena Nationala Stadyumu'nda oynanacak.