Romanya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024? Romanya gruptan nasıl çıkar?

Frankfurt Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. Yardımcı hakemliklerini Jan Seidel ile Rafael Foltyn'in yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Felix Zwayer olacak. Romanya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024? Romanya gruptan nasıl çıkar?

ROMANYA GRUPTAN ÇIKTI MI, KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Slovakya ve Romanya, geride kalan 2 maçta birer galibiyet elde etti.

Gruba 1-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan Slovakya, ikinci karşılaşmada Ukrayna'ya 2-1 yenildi. İlk maçında Ukrayna'yı 3-0'la geçen Romanya ise ikinci müsabakada Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.

Mücadele eden 4 takımın da üçer puanda olduğu E Grubu'nda Romanya ilk sırayı alırken, ardından Belçika, Slovakya ve Ukrayna sıralandı.

Grupta aynı saatte başlayacak mücadelede Belçika ile Ukrayna karşılaşacak. Adını son 16 turuna yazdıracak takımlar iki müsabakanın ardından belli olacak.