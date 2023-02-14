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Romanya'da deprem mi oldu? Romanya deprem şiddeti kaç, nerede deprem oldu?

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Romanya'da deprem mi oldu? Romanya deprem şiddeti kaç, nerede deprem oldu?

Romanya'da deprem olduğu bilgisi son dakika olarak gündeme taşındı. Peki, Romanya'da deprem mi oldu? Romanya deprem şiddeti kaç, nerede deprem oldu? Detaylar...

Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiRomanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Romanya'da deprem mi oldu? Romanya'da deprem olduğu bilgisi son dakika olarak gündeme taşındı. Peki, Romanya'da deprem mi oldu? Romanya deprem şiddeti kaç, nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ROMANYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Romanya'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Türkiye saati ile 16:16'da Drobeta-Turnu Severin merkezli deprem meydana geldi. Deprem, Sırbistan ve Bulgaristan'dan da hissedildi.

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