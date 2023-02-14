Romanya'da deprem olduğu bilgisi son dakika olarak gündeme taşındı. Peki, Romanya'da deprem mi oldu? Romanya deprem şiddeti kaç, nerede deprem oldu? Detaylar...

Romanya'da deprem mi oldu? Romanya'da deprem olduğu bilgisi son dakika olarak gündeme taşındı. Peki, Romanya'da deprem mi oldu? Romanya deprem şiddeti kaç, nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ROMANYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Romanya'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Türkiye saati ile 16:16'da Drobeta-Turnu Severin merkezli deprem meydana geldi. Deprem, Sırbistan ve Bulgaristan'dan da hissedildi.